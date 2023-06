Exposition temporaire « L’Orient revisité : Les photographes arméniens dans l’Empire ottoman » 14 rue Louis Gallet Valence, 5 avril 2023, Valence.

Valence,Drôme

Cette exposition produite par Le Cpa propose un voyage inédit et tout en contrastes de l’Empire, avant la disparition de ses populations arméniennes..

2023-04-05 à ; fin : 2023-12-23 . EUR.

14 rue Louis Gallet Centre du Patrimoine Arménien

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



This exhibition, produced by Le Cpa, offers a unique and contrasting journey through the Empire, before the disappearance of its Armenian population.

Esta exposición, producida por el Cpa, lleva a los visitantes a un viaje único y lleno de contrastes por el Imperio antes de la desaparición de su población armenia.

Diese von der Cpa produzierte Ausstellung bietet eine neue und kontrastreiche Reise durch das Kaiserreich, bevor die armenische Bevölkerung verschwand.

