Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 18:30:00

fin : 2024-01-19 21:00:00 Une soirée sur le thème du Corps 18h30 Auko Spectacle d’ombres , 19h30 Buffet partagé, 20h30 lectures par les Pamamates.

14 Rue Louis Blanc

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie

