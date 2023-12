ATELIER MÉMOIRE – CERCLE DE CONTEURS 14 Rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault, 9 janvier 2024, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-09 10:30:00

fin : 2024-06-11 12:00:00

À l’attention des séniors, un atelier pour favoriser votre capacité de concentration et de mémorisation autour du conte et de la littérature orale. Animé par Davy Martin de l’association l’Oreille bavarde..

14 Rue Louis Blanc

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



