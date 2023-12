CERCLE DE CONTEURS 14 Rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault Catégories d’Évènement: Clermont-l'Hérault

Hérault CERCLE DE CONTEURS 14 Rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault, 9 janvier 2024, Clermont-l'Hérault. Clermont-l’Hérault Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-09 10:30:00

fin : 2024-01-09 À l’attention des séniors, un atelier pour favoriser votre capacité de concentration et de mémorisation autour du conte et de la littérature orale. Public adulte.

Sur inscription – Gratuit..

À l’attention des séniors, un atelier pour favoriser votre capacité de concentration et de mémorisation autour du conte et de la littérature orale. Public adulte.

Sur inscription – Gratuit.

À l’attention des séniors, un atelier pour favoriser votre capacité de concentration et de mémorisation autour du conte et de la littérature orale. Public adulte.

Sur inscription – Gratuit. .

14 Rue Louis Blanc

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie

Mise à jour le 2023-12-26 par OT DU CLERMONTAIS Détails Catégories d’Évènement: Clermont-l'Hérault, Hérault Autres Code postal 34800 Lieu 14 Rue Louis Blanc Adresse 14 Rue Louis Blanc Ville Clermont-l'Hérault Departement Hérault Lieu Ville 14 Rue Louis Blanc Clermont-l'Hérault Latitude 43.62829 Longitude 3.43127 latitude longitude 43.62829;3.43127

14 Rue Louis Blanc Clermont-l'Hérault Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clermont-l'herault/