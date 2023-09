CONTES 14 Rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault, 14 décembre 2023, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault,Hérault

Contes du froid et de l’hiver par la conteuse Françoise Cadène.

Tout public.

Sur inscription – Gratuit..

2023-12-14 18:00:00 fin : 2023-12-14

14 Rue Louis Blanc

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



Tales of cold and winter by storyteller Françoise Cadène.

All ages.

Registration required – Free.

Cuentos de frío e invierno a cargo de la narradora Françoise Cadène.

Todas las edades.

Inscripción obligatoria – Gratuito.

Märchen über die Kälte und den Winter von der Erzählerin Françoise Cadène.

Für alle Altersgruppen.

Mit Anmeldung – Kostenlos.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT DU CLERMONTAIS