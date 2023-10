ATELIER-STAND RÉCUP’TEXTILE 14 Rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault, 22 novembre 2023, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault,Hérault

En accès libre entre 15h et 17h.

Faites un tour à la bibliothèque de Clermont l’Hérault et prenez un moment pour donner une seconde vie aux textiles. Découvrez comment fabriquer cette éponge vous-même ou encore comment transformer un t-shirt en sac sans machine à coudre. Apprenez en confectionnant et repartez avec votre production..

2023-11-22 15:00:00 fin : 2023-11-22 17:00:00. .

14 Rue Louis Blanc

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



Free access between 3pm and 5pm.

Drop in to the Clermont l?Hérault library and take a moment to give textiles a second life. Find out how to make this sponge yourself, or how to turn a t-shirt into a bag without a sewing machine. Learn as you make, and take home what you’ve made.

Acceso gratuito de 15.00 a 17.00 h.

Acérquese a la biblioteca de Clermont l’Hérault y tómese un momento para dar una segunda vida a los tejidos. Descubra cómo hacer usted mismo esta esponja o cómo transformar una camiseta en un bolso sin máquina de coser. Aprende haciendo, y llévate a casa lo que has fabricado.

Zwischen 15:00 und 17:00 Uhr frei zugänglich.

Schauen Sie in der Bibliothek von Clermont l’Hérault vorbei und nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um Textilien ein zweites Leben zu geben. Entdecken Sie, wie Sie diesen Schwamm selbst herstellen können oder wie Sie ein T-Shirt ohne Nähmaschine in eine Tasche verwandeln können. Lernen Sie beim Nähen und nehmen Sie Ihr Produkt mit nach Hause.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT DU CLERMONTAIS