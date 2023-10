LECTURE SPECTACLE 14 Rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault, 16 novembre 2023, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault,Hérault

« J’ai 14 ans et ce n’est pas une bonne nouvelle » de Jo Witek par la Cie la Marotte. En partenariat avec la Médiathèque Départementale de l’Hérault.

2023-11-16 18:30:00 fin : 2023-11-16 19:30:00. .

14 Rue Louis Blanc

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



« J’ai 14 ans et ce n’est pas une bonne nouvelle » by Jo Witek, by Cie la Marotte. In partnership with the Médiathèque Départementale de l’Hérault

« J’ai 14 ans et ce n’est pas une bonne nouvelle » de Jo Witek, por la Cie la Marotte. En colaboración con la Médiathèque Départementale de l’Hérault

« J’ai 14 ans et ce n’est pas une bonne nouvelle » von Jo Witek von der Cie la Marotte. In Partnerschaft mit der Médiathèque Départementale de l’Hérault

Mise à jour le 2023-10-17 par OT DU CLERMONTAIS