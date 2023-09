ATELIER CRÉATIF: CARNET DE VOYAGE 14 Rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault, 8 novembre 2023, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault,Hérault

Avec l’auteur Olivier Ka.

L’auteur jeunesse et carnettiste Olivier Ka vous livrera ses secrets pour réaliser des croquis de carnets de voyage. Alors, on voyage ensemble ?

À partir de 7 ans. Sur inscription – Gratuit.

2023-11-08 14:00:00 fin : 2023-11-08 16:00:00. .

14 Rue Louis Blanc

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



With author Olivier Ka.

Children?s author and notebook artist Olivier Ka will share his secrets for creating travel notebook sketches. Shall we travel together?

Ages 7 and up. Registration required – Free

Con el autor Olivier Ka.

Olivier Ka, autor de libros infantiles y dibujante de cuadernos, compartirá sus secretos para crear bocetos de cuadernos de viaje. ¿Viajamos juntos?

A partir de 7 años. Inscripción obligatoria – Gratuito

Mit dem Autor Olivier Ka.

Der Jugendbuchautor und Carnettist Olivier Ka verrät Ihnen seine Geheimnisse, wie Sie Skizzen für Reisetagebücher anfertigen können. Also, wollen wir gemeinsam reisen?

Ab 7 Jahren. Nach Anmeldung – Kostenlos

