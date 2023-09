ATELIER CRÉATIF : HALLOWEEN 14 Rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault, 24 octobre 2023, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault,Hérault

Réalisation de tampons, gravure sur gomme sur le thème d’halloween animé par Emmanuelle Jamme, artiste.

À partir de 6 ans..

14 Rue Louis Blanc

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



Halloween-themed stamp-making and gum engraving with artist Emmanuelle Jamme.

Ages 6 and up.

Creación de sellos y grabado de chicles sobre un tema de Halloween, a cargo de la artista Emmanuelle Jamme.

A partir de 6 años.

Herstellung von Stempeln, Radierung auf Gummi zum Thema Halloween, geleitet von der Künstlerin Emmanuelle Jamme.

Ab 6 Jahren.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT DU CLERMONTAIS