LIRE C’EST BON POUR LES BÉBÉS 14 Rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault, 12 octobre 2023, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault,Hérault

Autour de l’album « Coccinelle, papillon, elles sont là les petites bêtes « , avec comptines et jeux de doigts. Pour les 0 – 3 ans

Sur inscription – Gratuit.

2023-10-12 10:30:00 fin : 2023-10-12 . .

14 Rue Louis Blanc

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



Around the album « Coccinelle, papillon, elles sont là les petites bêtes « , with rhymes and finger games. For 0 – 3 years old

On registration – Free

En torno al álbum « Coccinelle, papillon, elles sont là les petites bêtes », con rimas y juegos de dedos. Para niños de 0 a 3 años

Previa inscripción – Gratis

Rund um das Album « Marienkäfer, Schmetterling, sie sind da, die kleinen Tiere », mit Reimen und Fingerspielen. Für Kinder von 0 bis 3 Jahren

Nach Anmeldung – Kostenlos

