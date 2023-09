DISCUSSION AUTOUR DU LIVRE 14 Rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault, 10 octobre 2023, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault,Hérault

Partagez vos coups de coeur littéraires, repartez avec des idées de lectures, découvrez l’univers d’un auteur…

Public Adultes

Gratuit.

2023-10-10 14:15:00 fin : 2023-10-10 . .

14 Rue Louis Blanc

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



Share your literary favourites, leave with reading ideas, discover the world of an author…

Public Adults

Free

Comparta sus favoritos literarios, salga con ideas de lectura, descubra el mundo de un autor…

Público Adultos

Gratis

Teilen Sie Ihre literarischen Favoriten mit anderen, nehmen Sie Anregungen zum Lesen mit nach Hause, entdecken Sie die Welt eines Autors…

Publikum Erwachsene

Kostenlos

Mise à jour le 2023-09-19 par OT DU CLERMONTAIS