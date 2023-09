RENCONTRE LITTÉRAIRE ET MUSICALE AVEC LYDIE SALVAYRE 14 Rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault, 6 octobre 2023, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault,Hérault

L’autrice est une des plus grandes écrivaines contemporaines. Dans son livre, elle nous interpelle sur notre monde actuel et ses dérives. Un essai satirique, drôle et acerbe.

Animée par Gérald de Murcia, lecture par le comédien Abdelkarim Douima, musique par Emmanuelle et Céline de Murcia. Ce moment sera suivi d’un buffet partagé..

2023-10-06 19:00:00

14 Rue Louis Blanc

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



