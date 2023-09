LA MUSIQUE À PETITS PAS AVEC OLIVIA 14 rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault, 23 septembre 2023, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault,Hérault

Circuit de 5 séances évolutives autour de l’éveil à l’écoute musicale, au rythme et au chant. Un rendez-vous avec Olivia, à partager avec vos enfants autour de la malle à instruments.

Pour enfants de 2 à 5 ans

Gratuit, sur réservation.

2023-09-23 10:00:00 fin : 2023-09-23 . .

14 rue Louis Blanc

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



Circuit of 5 evolving sessions around the awakening to musical listening, rhythm and singing. An appointment with Olivia, to share with your children around the instrument box

For children from 2 to 5 years old

Free, on reservation

Circuito de 5 sesiones progresivas en torno al despertar de la escucha musical, el ritmo y el canto. Una cita con Olivia, para compartir con tus hijos en torno al cuadro de instrumentos

Para niños de 2 a 5 años

Gratis, previa reserva

Ein Rundgang mit 5 aufeinander aufbauenden Sitzungen, bei denen es um das Erlernen des Musikhörens, des Rhythmus und des Singens geht. Ein Termin mit Olivia, den Sie mit Ihren Kindern rund um den Instrumentenkoffer teilen können

Für Kinder von 2 bis 5 Jahren

Kostenlos, auf Reservierung

Mise à jour le 2023-09-20 par OT DU CLERMONTAIS