FÊTES ET JEUX D’AUTREFOIS À CLERMONT L’HÉRAULT 14 Rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault, 16 septembre 2023, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault,Hérault

Cette exposition réalisée par les Archives municipales est proposée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2023. Tout public – Gratuit.

2023-09-16 fin : 2023-10-07 . .

14 Rue Louis Blanc

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



This exhibition, organized by the Archives municipales, is part of the Journées Européennes du Patrimoine 2023 (European Heritage Days 2023). Open to all – Free admission

Esta exposición, organizada por los Archivos Municipales, forma parte de las Jornadas Europeas del Patrimonio 2023. Abierto a todos – Entrada gratuita

Diese vom Stadtarchiv erstellte Ausstellung wird im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals 2023 angeboten. Für jedes Publikum – Kostenlos

Mise à jour le 2023-09-12 par OT DU CLERMONTAIS