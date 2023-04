DES BOUQUINS DANS MA POUSSETTE 14 rue Louis Blanc, 13 avril 2023, Clermont-l'Hérault.

« Petits, grands, les plus beaux poissons du monde » : histoires, comptines et jeux de doigts pour les 0-3 ans.

Gratuit sur réservation.

2023-04-13 à 10:30:00 ; fin : 2023-04-13 . .

14 rue Louis Blanc

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



« Little, big, the most beautiful fish in the world » : stories, rhymes and finger games for 0-3 years old.

Free on reservation

« Pequeño, grande, el pez más bonito del mundo »: cuentos, rimas y juegos de dedos para niños de 0 a 3 años.

Gratuito previa reserva

« Klein, groß, die schönsten Fische der Welt »: Geschichten, Reime und Fingerspiele für 0-3-Jährige.

Kostenlos mit Reservierung

Mise à jour le 2023-03-15 par OT DU CLERMONTAIS