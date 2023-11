Marché de Noel 14 rue la mairie Dachstein, 9 décembre 2023, Dachstein.

Dachstein,Bas-Rhin

Artisans locaux seront présent pour de belles idées cadeaux, petite restauration et passage du père Noël le dimanche à 16h.

2023-12-09 fin : 2023-12-10 21:00:00. EUR.

14 rue la mairie

Dachstein 67120 Bas-Rhin Grand Est



Local craftspeople will be on hand to offer gift ideas, snacks and a visit from Santa Claus on Sunday at 4 p.m

El domingo a las 16.00 horas, los artesanos locales ofrecerán magníficas ideas para regalar, habrá una cafetería y la visita de Papá Noel

Lokale Handwerker werden für schöne Geschenkideen anwesend sein, kleine Speisen und der Weihnachtsmann kommt am Sonntag um 16 Uhr vorbei

Mise à jour le 2023-11-20 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig