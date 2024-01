Les insectes pollinisateurs font le buzz 14 Rue Jehan de Marville Dijon, 8 avril 2023, Dijon.

Le Jardin de l’Arquebuse propose une immersion dans l’univers fascinant des insectes pollinisateurs .

Sous une belle journée ensoleillée, quoi de plus beau, de plus romantique, de plus poétique qu’un ballet incessant d’insectes virevoltant de fleur en fleur ? Bien au-delà de cette image bucolique, cette exposition invite le visiteur à pénétrer dans le monde méconnu des insectes pollinisateurs, en s’y approchant au plus près. Parfois peu appréciés, ils sont pourtant indispensables au bon fonctionnement des écosystèmes et à notre alimentation.

Mais que font-ils ? Qui sont-ils ?

Attirés par la forme, la couleur et l’odeur des fleurs, dans lesquelles ils trouvent leurs ressources, ils transportent le pollen de l’une à l’autre assurant ainsi la pollinisation de nombreux végétaux. Ce « labeur » quotidien permet la reproduction des plantes notamment, celles que nous consommons… celles qui remplissent nos assiettes !

Ils sont les « maillons forts » de la Biodiversité.

Cette exposition, adaptée à tous les publics, offre une « tribune » exclusive à ces insectes parfois minuscules mais tellement importants ! Elle apporte un éclairage précis sur les questions que se posent tous « les curieux de nature ». Sa mise en scène originale offre une visite active et participative. Pour les protéger, apprenons à mieux connaître ces insectes qui nous rendent gracieusement un service si précieux. À Dijon, des citoyens, des scientifiques, des professionnels, des associations… œuvrent pour les connaître, les protéger et les favoriser. Chacun de nous peut devenir un petit maillon de la chaîne et peut agir à son niveau à la préservation de ces insectes, « influenceurs de nature », venus faire le Buzz au Jardin de l’Arquebuse !

