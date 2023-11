Marché de Noël du Musée de l’Impression sur Etoffes 14 rue Jean-Jacques Henner Mulhouse, 18 novembre 2023, Mulhouse.

Mulhouse,Haut-Rhin

Dans une mise en scène originale et pittoresque, le père Noël du Musée a sélectionné des objets de charme, des produits textiles de qualité..

2023-11-18 fin : 2023-12-31 18:00:00. 0 EUR.

14 rue Jean-Jacques Henner

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est



In an original and picturesque setting, the Museum’s Santa Claus has selected charming objects and quality textile products.

En un entorno original y pintoresco, el Papá Noel del Museo ha seleccionado objetos encantadores y productos textiles de calidad.

In einer originellen und malerischen Inszenierung hat der Weihnachtsmann des Museums charmante Objekte und hochwertige Textilprodukte ausgewählt.

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de tourisme et des congrès de Mulhouse et sa région