Journées du Patrimoine : Musée de l’Impression sur Etoffes 14 rue Jean-Jacques Henner Mulhouse, 16 septembre 2023, Mulhouse.

Mulhouse,Haut-Rhin

Exposition Quel chantier ! (samedi et dimanche de 13h à 18h)

– Visite commentée de l’exposition temporaire Quel chantier ! (samedi et dimanche à 13h, 14h30 et 16h).

2023-09-16 fin : 2023-09-16 18:00:00. 0 EUR.

14 rue Jean-Jacques Henner

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est



Exhibition « Quel chantier! (Saturday and Sunday, 1pm to 6pm)

– Guided tour of the temporary exhibition Quel chantier! (Saturday and Sunday at 1 pm, 2:30 pm and 4 pm)

¡Vaya obra! (sábado y domingo de 13:00 a 18:00)

– ¡Visita guiada a la exposición temporal Quel chantier! (sábado y domingo a las 13:00, 14:30 y 16:00)

Ausstellung Welche Baustelle! (Samstag und Sonntag von 13:00 bis 18:00 Uhr)

– Kommentierte Besichtigung der Sonderausstellung Quel chantier! (Samstag und Sonntag um 13 Uhr, 14.30 Uhr und 16 Uhr)

