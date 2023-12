Salon d’Automne de Saint-Emilion 14 rue Guadet Saint-Émilion Catégories d’Évènement: Gironde

Saint-Émilion Salon d’Automne de Saint-Emilion 14 rue Guadet Saint-Émilion, 4 octobre 2024, Saint-Émilion. Saint-Émilion Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-04

Le Salon d’Automne de Saint-Emilion fête ses 11 ans du 4 au 20 octobre 2024 ! Chaque première quinzaine d’octobre se donnent rendez-vous dans les salles Dominicains et Gothique rue Guadet : la sculpture, le street art, la peinture, le dessin et la photographie. Autant d’artistes régionaux informés par les réseaux sociaux, se portent candidats soient pendant le dernier salon, soient par propagation orale d’information d’artistes exposants et aussi par la presse.

14 rue Guadet Salle des Dominicains

Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine

