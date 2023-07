Concert « Quand le folklore inspire le lyrique » 14 rue Guadet Saint-Émilion, 9 septembre 2023, Saint-Émilion.

Saint-Émilion,Gironde

Rendez-vous le samedi 9 septembre à 20h45 pour le concert « Quand le folklore inspire le lyrique » à la Salle des Dominicains à Saint-Emilion

Au programme : G. Rossini, M. De Falla, A. Borodine, K. Weill, D. Chostakovitch, G. Bizet, H. Berlioz, J. Massenet…

De L’Espagne à la Russie, de la France à l’Italie et à l’Allemagne, ce concert est d’abord une invitation au voyage. . Voyage entre les pays mais aussi entre la musique savante et la musique populaire dont de nombreuses compositions lyriques se sont inspirées.

Le concert nous embarque à la découverte des sources folkloriques de quelques grands airs lyriques..

14 rue Guadet Salle des Dominicains

Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Join us on Saturday, September 9 at 8:45 p.m. for the concert « When folklore inspires lyricism » at the Salle des Dominicains in Saint-Emilion

Program: G. Rossini, M. De Falla, A. Borodine, K. Weill, D. Chostakovitch, G. Bizet, H. Berlioz, J. Massenet…

From Spain to Russia, from France to Italy and Germany, this concert is first and foremost an invitation to travel. A journey between countries, but also between learned music and popular music, from which many lyrical compositions have drawn their inspiration.

The concert takes us on a journey to discover the folk sources of some of the great lyrical arias.

Acompáñenos el sábado 9 de septiembre a las 20.45 horas en el concierto « Cuando el folclore inspira la ópera » en la Salle des Dominicains de Saint-Emilion

En el programa: G. Rossini, M. De Falla, A. Borodine, K. Weill, D. Chostakovitch, G. Bizet, H. Berlioz, J. Massenet…

De España a Rusia, de Francia a Italia y Alemania, este concierto es ante todo una invitación al viaje. Es un viaje entre países, pero también entre la música culta y la música popular, en la que se han inspirado muchas composiciones líricas.

El concierto nos lleva a descubrir las fuentes populares de algunas de las grandes arias de ópera.

Treffpunkt am Samstag, den 9. September um 20.45 Uhr für das Konzert « Quand le folklore inspire le lyrique » in der Salle des Dominicains in Saint-Emilion

Auf dem Programm stehen: G. Rossini, M. De Falla, A. Borodin, K. Weill, D. Schostakowitsch, G. Bizet, H. Berlioz, J. Massenet…

Von Spanien bis Russland, von Frankreich bis Italien und Deutschland ist dieses Konzert in erster Linie eine Einladung zu einer Reise. . Reise zwischen den Ländern, aber auch zwischen der gelehrten Musik und der Volksmusik, von der sich viele lyrische Kompositionen inspirieren ließen.

Das Konzert nimmt uns mit auf eine Entdeckungsreise zu den folkloristischen Quellen einiger großer lyrischer Arien.

