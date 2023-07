Concert « les chanteurs d’oiseaux » 14 rue Guadet Saint-Émilion, 8 septembre 2023, Saint-Émilion.

Saint-Émilion,Gironde

Rendez-vous le vendredi 8 septembre à 20h30 pour le concert « les chanteurs d’oiseaux » à la Salle des Dominicains à Saint-Emilion

Au programme : FRANÇOIS SALQUE violoncelle, SAMUEL STROUK guitare

Chants d’oiseaux, jazz manouche, improvisations, musique des cinq continents…

Ce quatuor insolite composé d’un violoncelliste, d’un guitariste et de deux chanteurs d’oiseaux, nous invite à une étonnante épopée sonore qui réinvente une mélodie de l’exil.

Tissé par les mille voix des oiseaux des cinq continents, ce spectacle entraîne l’auditeur au-delà du temps et de l’espace pour le plonger au cœur d’un univers sonore où cohabitent le mystère et le merveilleux. Sans appeaux, s’inspirant de techniques traditionnelles (souffle-voix, diphonie, voix aspirée, chant trillé, sifflement et chant percussif), les chanteurs d’oiseaux réinventent le chant primitif d’une nature magnifiée..

14 rue Guadet Salle des Dominicains

Join us on Friday September 8 at 8:30 pm for the concert « les chanteurs d’oiseaux » at the Salle des Dominicains in Saint-Emilion

Program: FRANÇOIS SALQUE cello, SAMUEL STROUK guitar

Bird songs, gypsy jazz, improvisations, music from five continents…

This unusual quartet, made up of a cellist, a guitarist and two bird singers, invites us on an astonishing epic of sound, reinventing a melody of exile.

Woven together by the thousand voices of birds from five continents, this show takes listeners beyond time and space, plunging them into the heart of a sonic universe where mystery and wonder coexist. Using traditional techniques (breath-voice, diphony, aspirated voice, trilled song, whistling and percussive song), the bird singers reinvent the primitive song of a magnificent nature.

Acompáñenos el viernes 8 de septiembre a las 20.30 h en el concierto « les chanteurs d’oiseaux » en la Salle des Dominicains de Saint-Emilion

En el programa: FRANÇOIS SALQUE violonchelo, SAMUEL STROUK guitarra

Cantos de pájaros, jazz gitano, improvisaciones, músicas de los cinco continentes…

Este cuarteto insólito, formado por un violonchelista, un guitarrista y dos cantantes de pájaros, nos invita a una asombrosa epopeya sonora que reinventa la melodía del exilio.

Entretejido por las mil voces de pájaros de los cinco continentes, este espectáculo lleva a los oyentes más allá del tiempo y del espacio, sumergiéndolos en un mundo sonoro donde coexisten el misterio y la maravilla. Utilizando técnicas tradicionales (voz respirada, difonía, voz aspirada, canto trinado, silbido y canto percusivo), los cantores de pájaros reinventan el canto primitivo de una naturaleza magnífica.

Wir treffen uns am Freitag, den 8. September um 20:30 Uhr für das Konzert « les chanteurs d’oiseaux » im Salle des Dominicains in Saint-Emilion

Auf dem Programm: FRANÇOIS SALQUE Violoncello, SAMUEL STROUK Gitarre

Vogelgesänge, Gypsy-Jazz, Improvisationen, Musik aus fünf Kontinenten…

Dieses ungewöhnliche Quartett, bestehend aus einem Cellisten, einem Gitarristen und zwei Vogelsängern, lädt uns zu einem erstaunlichen Klangepos ein, das eine Melodie des Exils neu erfindet.

Die tausend Stimmen von Vögeln aus fünf Kontinenten lassen den Zuhörer Zeit und Raum überwinden und in ein Klanguniversum eintauchen, in dem das Geheimnisvolle und das Wunderbare zusammenleben. Die Vogelsänger lassen sich von traditionellen Techniken inspirieren (Atem-Stimme, Diphonie, aspirierte Stimme, Trillergesang, Pfeifen und perkussiver Gesang) und erfinden den primitiven Gesang einer wunderbaren Natur ohne Lockvögel neu.

