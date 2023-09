Pause patrimoine: Bayonne à la carte Acte II 14 Rue Gosse Bayonne, 14 décembre 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Il y a la ville que l’on parcourt en marchant. Mais il y a aussi celle qui se dévoile à travers le trésor incroyable des vues, des plans et des photos laissés par les siècles. Confortablement installé à l’abri, le guide vous propose un voyage visuel et collectif..

2023-12-14 fin : 2023-12-14 13:15:00. EUR.

14 Rue Gosse Atelier des publics

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



There’s the city you walk through. But there’s also the city that reveals itself through the incredible treasure trove of views, plans and photos left by the centuries. From the comfort of a sheltered spot, the guide takes you on a visual and collective journey.

Está la ciudad por la que se camina. Pero también está la ciudad que se revela a través del increíble tesoro de vistas, planos y fotos que nos han legado los siglos. Desde la comodidad de un lugar resguardado, el guía le lleva en un viaje visual y colectivo.

Es gibt die Stadt, die man zu Fuß durchwandert. Aber es gibt auch diejenige, die sich durch den unglaublichen Schatz an Ansichten, Plänen und Fotos, die die Jahrhunderte hinterlassen haben, enthüllt. Bequem in einem Unterstand untergebracht, lädt der Reiseführer Sie zu einer visuellen und kollektiven Reise ein.

Mise à jour le 2023-09-06 par OT Bayonne