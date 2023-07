Atelier artiste en herbe : le vitrail au Moyen Âge 14 Rue Georges Portmann Sainte-Eulalie, 26 juillet 2023, Sainte-Eulalie.

Sainte-Eulalie,Gironde

Les enfants apprendront à élaborer un vitrail en réalisant le travail du maître verrier à l’époque médiévale (avec des feuilles de papier calque de couleur). Ils découvriront également l’importance de cet art au Moyen Âge. Cet atelier, accessible à partir de 8 ans, sera animé par Isciane Labatut de « Passionnés d’art »..

2023-07-26 fin : 2023-07-26 16:30:00. EUR.

14 Rue Georges Portmann Médiathèque « La Cabane »

Sainte-Eulalie 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Children will learn how to create a stained-glass window, using sheets of colored tracing paper to simulate the work of a medieval master glassmaker. They’ll also discover the importance of this art form in the Middle Ages. This workshop, open to children aged 8 and over, will be led by Isciane Labatut from « Passionnés d’art ».

Los niños aprenderán a crear una vidriera, utilizando hojas de papel de calco de colores para recrear el trabajo de un maestro vidriero medieval. También conocerán la importancia de este arte en la Edad Media. Este taller, abierto a niños a partir de 8 años, estará dirigido por Isciane Labatut, de « Passionnés d’art ».

Die Kinder lernen, wie man ein Glasfenster herstellt, indem sie die Arbeit eines Glasmeisters im Mittelalter nachvollziehen (mit farbigen Pauspapierbögen). Außerdem erfahren sie, wie wichtig diese Kunst im Mittelalter war. Dieser Workshop, der ab 8 Jahren zugänglich ist, wird von Isciane Labatut von « Passionnés d’art » geleitet.

Mise à jour le 2023-07-16 par OT de l’Entre-deux-Mers