Marché de Producteurs d’Automne à Corgnac ! 14 Rue Georges Briquet Limoges, 10 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

De 9h à 19h.

Nouvelle édition pour le Marché d’Automne qui se déroulera dans notre galerie marchande !

100% gratuit, l’association des commerçants du centre commercial de Corgnac mettra à disposition des producteurs / artisans : parking gratuit couvert, barnums, tables et arrivées électriques (sur demande).

Pour participer, rien de plus simple : il vous suffit de remplir et de nous renvoyer la fiche d’inscription (sur le site en lien)..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 19:00:00. .

14 Rue Georges Briquet Centre Commercial Limoges Corgnac

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



From 9am to 7pm.

A new edition of the Autumn Market in our shopping mall!

100% free of charge, the Corgnac shopping center merchants? association will provide producers and craftsmen with free covered parking, marquees, tables and electrical hook-ups (on request).

To take part, simply fill in and return the registration form (on the linked site).

De 9.00 a 19.00 horas.

¡Otro mercado de otoño en nuestro centro comercial!

100% gratuito, la asociación de comerciantes del centro comercial Corgnac pone a disposición de los productores y artesanos un aparcamiento cubierto gratuito, carpas, mesas y conexiones eléctricas (previa solicitud).

Para participar, sólo tiene que rellenar y enviar el formulario de inscripción (en el sitio web del enlace).

Von 9 bis 19 Uhr.

Der Herbstmarkt findet wieder in unserer Einkaufspassage statt!

die Händlervereinigung des Einkaufszentrums von Corgnac stellt den Herstellern und Handwerkern einen kostenlosen, überdachten Parkplatz, Zelte, Tische und Stromanschlüsse (auf Anfrage) zur Verfügung.

Die Teilnahme ist ganz einfach: Sie müssen nur das Anmeldeformular ausfüllen und an uns zurückschicken (auf der verlinkten Website).

Mise à jour le 2023-10-26 par OT Limoges Métropole