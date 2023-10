La Grande Expau 14 Rue Gambetta Pau, 7 octobre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Carte blanche aux artistes!

Nous ouvrons les portes de notre futur siège social du 14 rue Gambetta à Pau à 7 artistes d’art urbain qui pourront laisser libre cours à leurs plus belles inspirations!

Teurk, Surfil, Mog, Damien Auriault, Eko, Popay, Julia Forma..

2023-10-07 fin : 2023-10-22 19:00:00. EUR.

14 Rue Gambetta

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Carte blanche to the artists!

We’re opening the doors of our future headquarters at 14 rue Gambetta in Pau to 7 urban artists, who will be able to give free rein to their most beautiful inspirations!

Teurk, Surfil, Mog, Damien Auriault, Eko, Popay, Julia Forma.

¡Carta blanca a los artistas!

Abrimos las puertas de nuestra futura sede, en el 14 rue Gambetta de Pau, a 7 artistas urbanos que podrán dar rienda suelta a sus más bellas inspiraciones

Teurk, Surfil, Mog, Damien Auriault, Eko, Popay, Julia Forma.

Carte blanche für Künstler!

Wir öffnen die Türen unseres zukünftigen Firmensitzes in der 14 rue Gambetta in Pau für 7 Künstler der urbanen Kunst, die hier ihren schönsten Inspirationen freien Lauf lassen können!

Teurk, Surfil, Mog, Damien Auriault, Eko, Popay, Julia Forma.

Mise à jour le 2023-10-05 par OT Pau