Le Zouzou Parq fête Halloween 14 Rue Gadifer de La Salle Thouars, 31 octobre 2023, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

Le Zouzou ParQ vous propose un espace ludique en intérieur de 340m² avec piscine à balles, toboggan et autres structures d’amusements. À l’occasion d’Halloween, le Zouzou ParQ vous réserve une journée déguisée. Tous les petits monstres se présentant déguisés se verront offert une surprise !.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 12:00:00. EUR.

14 Rue Gadifer de La Salle Au Zouzou ParQ de la FabriQ

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Zouzou ParQ offers a 340m² indoor play area with ball pool, slide and other fun structures. For Halloween, Zouzou ParQ has a dress-up day in store. All little monsters who show up in costume will receive a surprise!

Zouzou ParQ cuenta con una zona de juegos cubierta de 340 m² con piscina de bolas, tobogán y otras estructuras divertidas. Para Halloween, Zouzou ParQ tiene preparado un día de disfraces. ¡Todos los monstruitos que acudan disfrazados recibirán una sorpresa!

Der Zouzou ParQ bietet Ihnen einen 340 m² großen Indoor-Spielbereich mit Ballpool, Rutsche und anderen Vergnügungsstrukturen. Anlässlich von Halloween bietet Ihnen der Zouzou ParQ einen Tag im Kostüm. Alle kleinen Monster, die verkleidet erscheinen, erhalten eine Überraschung!

Mise à jour le 2023-10-20 par Maison du Thouarsais