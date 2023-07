Atelier de dégustation « 100% fromage » 14 Rue Ferrerie Limoges, 28 avril 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Venez partager une expérience inoubliable de découverte et de convivialité dans les caves d’affinage de la Maison du Fromage. Un moment idéal de partage entre amis, familles et pour vos after work. Possibilité d’une offre sur mesure avec notre sommelier.

INFORMATIONS PRATIQUES

• Dégustation de 7 fromages locaux

• Durée : 1h15

• A partir de 4 personnes

• 20€ par personne / 7€ par enfant

• Sur réservation obligatoire, 48h à l’avance..

2023-04-28 fin : 2023-04-28 18:30:00. EUR.

14 Rue Ferrerie La Maison du Fromage

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and share an unforgettable experience of discovery and conviviality in the maturing cellars of the Maison du Fromage. An ideal moment to share with friends, family and after-workers. Possibility of a tailor-made offer with our sommelier.

PRACTICAL INFORMATION

? Tasting of 7 local cheeses

? Duration: 1h15

? From 4 people

? 20? per person / 7? per child

? Must be booked 48 hours in advance.

Venga a compartir una experiencia inolvidable de descubrimiento y convivencia en las bodegas de maduración de la Maison du Fromage. Un momento ideal para compartir con amigos, en familia o para después del trabajo. Se puede organizar una oferta a medida con nuestro sumiller.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

? Degustación de 7 quesos locales

? Duración: 1h15

? Para grupos de 4 o más personas

? 20? por persona / 7? por niño

? Debe reservarse con 48 horas de antelación.

Teilen Sie eine unvergessliche Erfahrung der Entdeckung und Geselligkeit in den Reifekellern der Maison du Fromage. Ein idealer Moment zum Austausch mit Freunden, Familien und für Ihre After-Work-Party. Möglichkeit eines maßgeschneiderten Angebots mit unserem Sommelier.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

? Verkostung von 7 lokalen Käsesorten

? Dauer: 1 Stunde 15 Minuten

? Ab 4 Personen

? 20? pro Person / 7? pro Kind

? Reservierung erforderlich, 48 Stunden im Voraus.

Mise à jour le 2023-05-27 par OT Limoges Métropole