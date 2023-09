Chants participatifs de Noël 14 rue du Temple Thann, 17 décembre 2023, Thann.

Thann,Haut-Rhin

Partagez le plaisir de chanter des chants traditionnels de Noël avec la chorale et l’aide de l’organiste. Moment convivial clôturé par une collation..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . EUR.

14 rue du Temple

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



Share the pleasure of singing traditional Christmas carols with the choir and the organist. A convivial moment ending with a snack.

Comparta el placer de cantar villancicos tradicionales con el coro y la ayuda del organista. Un momento de convivencia completado con un aperitivo.

Teilen Sie das Vergnügen, traditionelle Weihnachtslieder mit dem Chor und der Hilfe des Organisten zu singen. Geselliger Moment, der mit einem Imbiss abgeschlossen wird.

Mise à jour le 2023-09-18 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay