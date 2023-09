Randonnée équestre à Moncontour 14 Rue du Rousseleau Moncontour, 15 octobre 2023, Moncontour.

Moncontour,Vienne

randonnée équestre chez Paulette et Christian à Moncontour, 14 rue Rousseleau

Accueil à partir de 9h

Petit déjeuner avant le départ

Pause casse-croûte sur le parcours

possibilité de repas à l’arrivée : 15€

Date limite d’inscription pour les repas : mercredi 11 octobre.

14 Rue du Rousseleau Les Amis du cheval – M. et Mme Rambault

Moncontour 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine



horse-riding at Paulette and Christian’s in Moncontour, 14 rue Rousseleau

Welcome from 9am

Breakfast before departure

Snack break along the way

possibility of lunch on arrival: 15?

Registration deadline for meals: Wednesday, October 11

equitación en casa de Paulette y Christian en Moncontour, 14 rue Rousseleau

Acogida a partir de las 9h

Desayuno antes de la salida

Pausa para picar algo por el camino

posibilidad de comida a la llegada: 15?

Fecha límite de inscripción para las comidas: miércoles 11 de octubre

reitwanderung bei Paulette und Christian in Moncontour, 14 rue Rousseleau

Empfang ab 9 Uhr

Frühstück vor der Abfahrt

Imbisspause auf der Strecke

möglichkeit einer Mahlzeit bei der Ankunft: 15?

Anmeldeschluss für die Mahlzeiten: Mittwoch, 11. Oktober

