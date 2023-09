La Rando de la Bernache 14 Rue du Rousseleau Moncontour, 6 octobre 2023, Moncontour.

Moncontour,Vienne

Trois jours de randonnée au cœur de la vallée de la Dive entre canal, plaine, forêts et vignes dans le parc du Château de Ternay (86120)

Dégustation de bernache (vin nouveau).

2023-10-06 fin : 2023-10-08 . .

14 Rue du Rousseleau Les Amis du cheval – M. et Mme Rambault

Moncontour 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Three-day hike in the heart of the Dive valley, between canal, plain, forest and vineyards, in the grounds of Château de Ternay (86120)

Tasting of bernache (new wine)

Un paseo de tres días en el corazón del valle de Dive, entre canal, llanura, bosque y viñedos en los terrenos del Château de Ternay (86120)

Degustación de bernache (vino nuevo)

Drei Tage Wanderung im Herzen des Dive-Tals zwischen Kanal, Ebene, Wäldern und Weinbergen im Park des Schlosses von Ternay (86120)

Gänseblümchenverkostung (neuer Wein)

Mise à jour le 2023-09-14 par Office de Tourisme du Pays Loudunais