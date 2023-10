CONFÉRENCE SUR L’ÉVÊQUE SAINT-GUIRAUD – BÉZIERS 14 Rue du Puits de la Courte Béziers, 4 novembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Venez assister à la conférence sur l’évêque de Béziers, Saint-Guiraud (1070 à 1123) en partenariat avec les Amis de Saint-Aphrodise..

2023-11-04 15:00:00 fin : 2023-11-04 . .

14 Rue du Puits de la Courte

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Join us for a lecture on the bishop of Béziers, Saint-Guiraud (1070 to 1123), in partnership with the Friends of Saint-Aphrodise.

Acompáñenos en una conferencia sobre el obispo de Béziers, Saint-Guiraud (1070-1123), en colaboración con los Amigos de Santa Afrodisia.

Besuchen Sie den Vortrag über den Bischof von Béziers, Saint-Guiraud (1070 bis 1123), der in Zusammenarbeit mit den Freunden von Saint-Aphrodise stattfindet.

