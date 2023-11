Concert Zocco Baia et Chelabôm 14 Rue du Professeur Pozzi Bergerac, 18 novembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Zocco Baia ouvrira le bal de cette soirée, s’ensuivra le groupe Chelabôm qui vous prépare un show digne de ce nom..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

Zocco Baia will open the evening’s proceedings, followed by the Chelabôm group, who are preparing a show worthy of the name.

Zocco Baia abrirá la velada, seguido del grupo Chelabôm, que prepara un espectáculo digno de tal nombre.

Zocco Baia wird den Ball an diesem Abend eröffnen, danach folgt die Gruppe Chelabôm, die eine würdige Show für Sie vorbereitet.

Mise à jour le 2023-11-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides