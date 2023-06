Scènes Ouvertes | À voix haute 14 Rue du Professeur Pozzi Bergerac, 22 juin 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Viens partager tes textes et musiques préférés : contes, poèmes, slam, chanson…

3 minutes chacun et règle d’or : respect et bienveillance pour tous.

Vous pouvez bien sûr venir juste pour écouter.

Avec le tiers-lieu CéLA,

Accueil dès 19h40

Spectacle à 20h

Entrée libre

Bar et chapeau pour soutenir le projet.

Artiste ou simple spectateur,

venez comme vous êtes !.

2023-06-22 à ; fin : 2023-06-22 23:00:00. .

14 Rue du Professeur Pozzi Rocksane

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and share your favorite texts and music: stories, poems, slams, songs?

3 minutes each and the golden rule: respect and kindness for all.

Of course, you can come just to listen.

With tiers-lieu CéLA,

Welcome at 7:40pm

Show at 8pm

Free admission

Bar and hat to support the project.

Artist or simple spectator,

come as you are!

Ven a compartir tus textos y música favoritos: cuentos, poemas, slams, canciones..

3 minutos cada uno y la regla de oro: respeto y amabilidad para todos.

Por supuesto, puedes venir sólo a escuchar.

Con CéLA,

Bienvenida a partir de las 19.40 h

Espectáculo a las 20.00 h

Entrada gratuita

Barra y sombrero para apoyar el proyecto.

Tanto si eres un artista como un simple espectador

¡ven como eres!

Komm und teile deine Lieblingstexte und -musik: Märchen, Gedichte, Slams, Lieder?

jeder hat 3 Minuten Zeit und die goldene Regel: Respekt und Wohlwollen für alle.

Du kannst natürlich auch nur zum Zuhören kommen.

Mit dem Drittort CéLA,

Empfang ab 19.40 Uhr

Aufführung um 20 Uhr

Eintritt frei

Bar und Hut zur Unterstützung des Projekts

Künstler oder einfach nur Zuschauer,

kommen Sie so, wie Sie sind!

Mise à jour le 2023-06-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides