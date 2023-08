Journées Européennes du Patrimoine – Visite d’un hôtel particulier datant de la Renaissance 14 Rue du Plantier Périgueux, 16 septembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Laissez vous guider par les propriétaires de cet hôtel particulier emblématique de l’histoire de Périgueux. Les façades viennent d’être restaurées !

Sur inscription. 2 visites de 30 minutes matin et après midi. 15 max par groupe..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 11:30:00. EUR.

14 Rue du Plantier Hôtel particulier Le Nervaux

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Let the owners of this emblematic Périgueux townhouse guide you through its history. The facades have just been restored!

Registration required. 2 visits of 30 minutes each, morning and afternoon. 15 max per group.

Déjese guiar por los propietarios de esta mansión privada, un hito en la historia de Périgueux. Las fachadas acaban de ser restauradas

Inscripción obligatoria. 2 visitas de 30 minutos por la mañana y por la tarde. máximo 15 personas por grupo.

Lassen Sie sich von den Eigentümern dieses für die Geschichte von Périgueux symbolträchtigen Stadthauses führen. Die Fassaden wurden gerade erst restauriert!

Nach vorheriger Anmeldung. 2 Besichtigungen von 30 Minuten morgens und nachmittags. max. 15 pro Gruppe.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Communal de Périgueux