Grand Loto de la Jeunesse Aurelloise 14 rue du Mistral Aureille, 1 décembre 2023, Aureille.

Aureille,Bouches-du-Rhône

La Jeunesse Aurelloise organise un grand loto le dimanche 10 décembre à 18h, à la Salle Grande Terre et au Bar Soler !.

2023-12-10 18:00:00 fin : 2023-12-10 . .

14 rue du Mistral Salle de la Grand Terre et Bar Soler

Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Jeunesse Aurelloise is organising a big lotto on Sunday 10 December at 6pm, at the Salle Grande Terre and Bar Soler!

Jeunesse Aurelloise organiza una gran lotería el domingo 10 de diciembre a las 18.00 horas, en la Salle Grande Terre y el Bar Soler

Die Jeunesse Aurelloise organisiert ein großes Lotto am Sonntag, den 10. Dezember um 18 Uhr in der Salle Grande Terre und in der Bar Soler!

Mise à jour le 2023-11-28 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles