Atelier peinture sur jeans 14 Rue du Maréchal Foch Masevaux-Niederbruck, 16 décembre 2023 14:00, Masevaux-Niederbruck.

Masevaux-Niederbruck,Haut-Rhin

Profitez de cet atelier de 2h animé par Corail pour redonner vie ou personnaliser un de vos jeans. Pantalon, short ou jupe : c’est vous qui décidez ! Atelier ouvert aux enfants et aux adultes. Réservation avant le 9 décembre 2023 obligatoire avec acompte..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 16:00:00. EUR.

14 Rue du Maréchal Foch

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est



Take advantage of this 2-hour workshop led by Corail to revitalize or personalize one of your jeans. Pants, shorts or skirts: it’s up to you! Workshop open to children and adults. Reservations by December 9, 2023 required with deposit.

Aproveche este taller de 2 horas dirigido por Corail para dar una nueva vida o personalizar uno de sus vaqueros. Pantalones, shorts o faldas: ¡usted decide! Abierto a niños y adultos. Reserva obligatoria antes del 9 de diciembre de 2023 con depósito.

Nutzen Sie diesen von Corail geleiteten zweistündigen Workshop, um einer Ihrer Jeans neues Leben einzuhauchen oder sie zu personalisieren. Ob Hose, Shorts oder Rock: Sie haben die Wahl! Der Workshop ist für Kinder und Erwachsene offen. Reservierung vor dem 9. Dezember 2023 mit Anzahlung erforderlich.

Mise à jour le 2023-12-02 par Office de tourisme de Masevaux