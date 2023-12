Atelier peinture au couteau 14 Rue du Maréchal Foch Masevaux-Niederbruck, 15 décembre 2023 13:30, Masevaux-Niederbruck.

Masevaux-Niederbruck,Haut-Rhin

Venez découvrir la peinture au couteau avec Aline. Exprimez-vous au travers de nouveaux outils sur la thématique proposée : Le Phare. Atelier réservé aux adultes. Réservation avec acompte obligatoire avant le 9 décembre 2023..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 15:30:00. EUR.

14 Rue du Maréchal Foch

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est



Come and discover knife painting with Aline. Express yourself using new tools on the proposed theme: The Lighthouse. Workshop for adults only. Reservations with deposit required before December 9, 2023.

Venga a descubrir la pintura a cuchillo con Aline. Exprésate utilizando nuevas herramientas sobre el tema propuesto: El Faro. Taller sólo para adultos. Se requiere reserva con depósito antes del 9 de diciembre de 2023.

Entdecken Sie mit Aline das Malen mit dem Messer. Drücken Sie sich mithilfe neuer Werkzeuge zum vorgeschlagenen Thema aus: Der Leuchtturm. Workshop nur für Erwachsene. Reservierung mit obligatorischer Anzahlung bis zum 9. Dezember 2023.

