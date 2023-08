Marché de Noël 14 Rue du Marché Montrésor, 16 décembre 2023, Montrésor.

Montrésor,Indre-et-Loire

Le comité d’animation vous propose son traditionnel marché de noël sous la halle des Cardeux avec des artisans pour préparer les fêtes de fin d’année..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 18:00:00. .

14 Rue du Marché

Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The Comité d’animation is holding its traditional Christmas market in the Cardeux market hall, with craftspeople on hand to help you prepare for the festive season.

El Comité de Animación organiza su tradicional mercado navideño en el mercado de Cardeux, donde los artesanos le ayudarán a prepararse para las fiestas.

Das Animationskomitee bietet Ihnen seinen traditionellen Weihnachtsmarkt in der Cardeux-Halle mit Kunsthandwerkern an, um sich auf die Feiertage vorzubereiten.

