Vide atelier de potiers 14 rue du Général Koenig Reichshoffen, 15 août 2023, Reichshoffen.

Reichshoffen,Bas-Rhin

Six potiers locaux ouvrent leurs tiroirs et leurs cartons pour vous faire profiter de bonnes affaires !.

2023-08-15 fin : 2023-08-15 18:00:00. 0 EUR.

14 rue du Général Koenig

Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est



Six local potters open their drawers and boxes to bring you the best bargains!

Seis alfareros locales abrirán sus cajones y cajas para ofrecerte algunas gangas

Sechs lokale Töpfer öffnen ihre Schubladen und Kartons, um Ihnen ein Schnäppchen zu machen!

Mise à jour le 2023-07-15 par Office de tourisme de l’Alsace Verte