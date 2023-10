HALLOWEEN « MARTROR, LES FILLES SONT DE RETOUR » 14 Rue du Docteur Tarbouriech Maraussan, 31 octobre 2023, Maraussan.

Maraussan,Hérault

Halloween « Martror, les filles sont de retour »

Buvette et restauration sur place

18h30-minuit : parcours de la trouille dans le pensionnat des filles

20h00 : intronisation des Manja-Tuca

21h00 : Martror, lettres aux défunts qui nous entourent

22h30 : Le film où tu te cagues.

2023-10-31 18:30:00 fin : 2023-10-31 00:00:00. .

14 Rue du Docteur Tarbouriech

Maraussan 34370 Hérault Occitanie



Halloween « Martror, the girls are back!

Refreshments and catering on site

6:30 p.m.-midnight: scare trail through the girls’ boarding school

8:00 p.m.: Manja-Tuca induction ceremony

9:00 pm: Martror, letters to the dead around us

10:30 p.m.: Le film où tu te cagues

Halloween « Martror, ¡las chicas han vuelto!

Refrescos y comida in situ

18.30 h – medianoche: ruta del miedo por el internado femenino

20.00 h: ceremonia de iniciación Manja-Tuca

21.00 h: Martror, cartas a los muertos que nos rodean

22.30 h: La película de los chistes

Halloween » Martror, die Mädchen sind wieder da »

Getränke und Speisen vor Ort

18.30 Uhr bis Mitternacht: Gruselparcours im Mädcheninternat

20.00 Uhr: Inthronisation der Manja-Tuca

21.00 Uhr: Martror, Briefe an die Verstorbenen, die uns umgeben

22.30 Uhr: Der Film, in dem du dich verkohlst

Mise à jour le 2023-10-28 par OT LA DOMITIENNE