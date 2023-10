La Bamboche des bambins #3 14 Rue du Clos Montmartin-sur-Mer, 1 novembre 2023, Montmartin-sur-Mer.

Montmartin-sur-Mer,Manche

Chauffer dans la noirceur organise une journée avec diverses animations pour enfants (bals, spectacles, maquillages etc…). Rendez-vous à l’espace culturel de Montmartin-sur-Mer..

2023-11-01 14:00:00 fin : 2023-11-01 18:00:00. .

14 Rue du Clos Espace culturel

Montmartin-sur-Mer 50590 Manche Normandie



Chauffer dans la noirceur organizes a day with various animations for children (dances, shows, make-up etc…). Rendez-vous at the cultural space of Montmartin-sur-Mer.

Chauffer dans la noirceur organiza una jornada de animación para niños (bailes, espectáculos, pintacaras, etc.). Cita en el centro cultural de Montmartin-sur-Mer.

Chauffer dans la noirceur organisiert einen Tag mit verschiedenen Animationen für Kinder (Bälle, Aufführungen, Schminken usw.). Treffpunkt ist der Kulturraum in Montmartin-sur-Mer.

Mise à jour le 2023-10-12 par Normandie Tourisme / Attitude Manche