EVÈNEMENT – OPEN SOURCE 14 rue du Cheval Blanc Nancy, 16 novembre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

GRAVE et le collectif Trêve s’associent pour proposer au public nancéien un rendez-vous artistique

autour de la musique ambient et les expérimentations visuelles.

Cette soirée se déroule en deux parties : un temps de projection et un temps de laboratoire d’expérimentation.

____ PARTIE I :

Alexandra Karelina et Ivan Yakushev

Sélection de films en présence des artistes

Les artistes Alexandra Karelina et Ivan Yakushev font partie de ces citoyens russes qui expriment ouvertement leur opposition à la guerre, et encourent ainsi le risque d’être persécutés par l’État dans leur propre pays. Ils sont actuellement accueillis en résidence par l’ENSAD Nancy dans le cadre du programme PAUSE*.

Dans ses films expérimentaux et ses documentaires au cadre soigné et à l’esthétique minimale, Alexandra Karelina décortique l’environnement dans lequel elle évolue. “Ce que j’aime le plus dans le cinéma : la façon dont le langage cinématographique réussit à saisir ces petites nuances que les mots ne peuvent pas exprimer.”

Ivan Yakushev, graphiste numérique et compositeur, a un intérêt particulier pour l’interaction entre forme et message et explore de nouveaux territoires grâce aux progrès technologiques. La pratique sonore est une part indissociable de son travail. “Que je compose la musique de films expérimentaux ou que je participe à des événements sonores en direct, j’aime explorer les possibilités offertes par le son en tant que moyen d’expression artistique.”

https://akarelina.com | https://www.behance.net/yakushev

(infos sur les films : www.supergrave.fr)

____ PARTIE II :

SALLE AMBIENT

Laboratoire de matières visuelles et sonores

[SON : Medulla Oblongata & Clarence Rise] x [ IMAGE : Artistes visuels invité·e·s ]

Étirer le tempo, couper-décaler l’image.

Dans une scénographie spécialement imaginée pour l’occasion, une quinzaine d’artistes visuels sont invité·e·s à se livrer à un exercice d’improvisation en temps réel en réponse aux nappes ambient des musiciens du collectif Trêve. Projections multiples et multipliées, le public sera immergé dans ce laboratoire expérimental, salle ambient.

____ EN CONTINU :

KAIEIN

Morse Vision

installation lumières

Kaiein est une installation de machines créées pour générer des caustiques, des réflexions de lumière sur une surface se déformant au rythme de la musique. Les lumières prennent alors des formes organiques et complexes, évoquants la faune microscopique pleine de vie et les nébuleuses galactiques déformés par effet de lentille gravitationnelle.

______

entrée prix libre

Cette soirée est proposée en partenariat avec le collectif Trêve, avec le soutien de DBO et de l’ENSAD Nancy.

>>> Plus d’infos : www.supergrave.fr. Tout public

Jeudi 2023-11-16 18:30:00 fin : 2023-11-16 23:00:00. 0 EUR.

14 rue du Cheval Blanc MJC Lillebonne

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



GRAVE and the Trêve collective join forces to offer the public in Nancy an artistic event based on ambient music and visual experimentation

around ambient music and visual experimentation.

The evening is divided into two parts: a screening and an experimental laboratory.

____ PART I :

Alexandra Karelina and Ivan Yakushev

Selection of films in the presence of the artists

Artists Alexandra Karelina and Ivan Yakushev are among those Russian citizens who openly express their opposition to war, and thus run the risk of persecution by the state in their own country. They are currently in residence at ENSAD Nancy as part of the PAUSE* program.

Alexandra Karelina?s experimental films and documentaries are carefully framed, with minimal aesthetics, and examine the environment in which she lives: « What I love most about cinema is the way in which the language of film manages to capture those little nuances that words cannot express

Ivan Yakushev, digital graphic designer and composer, has a particular interest in the interaction between form and message, and explores new territories thanks to technological advances. Whether composing music for experimental films or participating in live sound events, I enjoy exploring the possibilities offered by sound as a means of artistic expression

https://akarelina.com | https://www.behance.net/yakushev

(film info: www.supergrave.fr)

____ PART II :

AMBIENT ROOM

Laboratory of visual and sound materials

[SOUND : Medulla Oblongata & Clarence Rise] x [ IMAGE : Guest visual artists ]

Stretch the tempo, cut and shift the image.

In a scenography specially imagined for the occasion, some fifteen visual artists are invited to engage in an exercise in real-time improvisation in response to the ambient strings of musicians from the Trêve collective. With multiple and multiplied projections, the public will be immersed in this experimental laboratory, an ambient room.

____ CONTINUOUS :

KAIEIN

Morse Vision

lighting installation

Kaiein is an installation of machines created to generate caustic reflections of light on a surface that distorts to the rhythm of the music. The lights take on complex, organic forms, evoking microscopic fauna full of life and galactic nebulae distorted by gravitational lensing.

______

admission free

This event is organized in partnership with the Trêve collective, with the support of DBO and ENSAD Nancy.

>>> More info: www.supergrave.fr

GRAVE y el colectivo Trêve se unen para ofrecer al público de Nancy un evento artístico en torno a la música ambiental y la experimentación visual

en torno a la música ambiental y la experimentación visual.

La velada se divide en dos partes: una proyección y un laboratorio experimental.

____ PARTE I :

Alexandra Karelina e Ivan Yakushev

Selección de películas en presencia de los artistas

Los artistas Alexandra Karelina e Ivan Yakushev forman parte de los ciudadanos rusos que expresan abiertamente su oposición a la guerra, corriendo el riesgo de ser perseguidos por el Estado en su propio país. Actualmente residen en ENSAD Nancy en el marco del programa PAUSE*.

Las películas y documentales experimentales de Alexandra Karelina están cuidadosamente encuadrados y tienen una estética minimalista. Lo que más me gusta del cine es la forma en que el lenguaje cinematográfico consigue captar los pequeños matices que las palabras no pueden expresar

Ivan Yakushev, diseñador gráfico digital y compositor, se interesa especialmente por la interacción entre forma y mensaje, y explora nuevos territorios gracias a los avances tecnológicos. Ya sea componiendo música para películas experimentales o participando en eventos sonoros en directo, disfruto explorando las posibilidades que ofrece el sonido como medio de expresión artística

https://akarelina.com | https://www.behance.net/yakushev

(información sobre las películas: www.supergrave.fr)

____ PARTE II :

SALA AMBIENTE

Laboratorio de materiales visuales y sonoros

[SONIDO : Medulla Oblongata & Clarence Rise] x [ IMAGEN : Artistas visuales invitados ]

Estirar el tempo, cortar y desplazar la imagen.

En una escenografía especialmente diseñada, una quincena de artistas visuales son invitados a realizar un ejercicio de improvisación en tiempo real en respuesta a las pistas ambientales de los músicos del colectivo Trêve. Con proyecciones múltiples y multiplicadas, el público se sumergirá en este laboratorio experimental, una habitación ambiental.

____ EN CONTINUO :

KAIEIN

Visión Morse

instalación de iluminación

Kaiein es una instalación de máquinas creadas para generar reflejos cáusticos de luz sobre una superficie que se distorsiona al ritmo de la música. Las luces adoptan formas orgánicas y complejas, evocando una fauna microscópica llena de vida y nebulosas galácticas distorsionadas por el efecto de las lentes gravitatorias.

______

entrada gratuita

Esta velada se presenta en colaboración con el colectivo Trêve, con el apoyo de DBO y ENSAD Nancy.

>>> Más información: www.supergrave.fr

GRAVE und das Kollektiv Trêve haben sich zusammengetan, um dem Publikum in Nancy ein künstlerisches Treffen anzubieten

rund um Ambient-Musik und visuelle Experimente zu veranstalten.

Der Abend besteht aus zwei Teilen: einer Zeit für die Vorführung und einer Zeit für das Experimentierlabor.

____ TEIL I :

Alexandra Karelina und Ivan Yakushev

Ausgewählte Filme in Anwesenheit der Künstler

Die Künstler Alexandra Karelina und Ivan Yakushev gehören zu den russischen Bürgern, die ihre Ablehnung des Krieges offen zum Ausdruck bringen und damit Gefahr laufen, in ihrem eigenen Land vom Staat verfolgt zu werden. Sie werden derzeit von der ENSAD Nancy im Rahmen des Programms PAUSE* als Residenzstudenten aufgenommen.

In ihren Experimental- und Dokumentarfilmen, die sich durch einen sorgfältigen Rahmen und eine minimale Ästhetik auszeichnen, analysiert Alexandra Karelina die Umgebung, in der sie sich bewegt: « Was ich am meisten am Kino liebe, ist die Art und Weise, wie die Filmsprache es schafft, die kleinen Nuancen zu erfassen, die Worte nicht ausdrücken können »

Ivan Yakushev, ein digitaler Grafikdesigner und Komponist, hat ein besonderes Interesse an der Interaktion zwischen Form und Botschaft und erkundet mithilfe des technologischen Fortschritts neue Gebiete. Ob ich nun Musik für experimentelle Filme komponiere oder an Live-Sound-Events teilnehme, ich liebe es, die Möglichkeiten des Klangs als künstlerisches Ausdrucksmittel zu erforschen

https://akarelina.com | https://www.behance.net/yakushev

(Infos zu den Filmen: www.supergrave.fr)

____ TEIL II :

AMBIENT-SAAL

Laboratorium für visuelle und akustische Materialien

[TON: Medulla Oblongata & Clarence Rise] x [ BILD: Eingeladene visuelle KünstlerInnen ]

Das Tempo dehnen, das Bild schneiden und verschieben.

In einer eigens für diesen Anlass entworfenen Szenographie werden etwa fünfzehn bildende Künstler eingeladen, sich einer Improvisationsübung in Echtzeit zu unterziehen, als Antwort auf die Ambient-Mischungen der Musiker des Kollektivs Trêve. Das Publikum wird in ein experimentelles Labor, einen Ambient-Raum, eintauchen.

____ EN CONTINU :

KAIEIN

Morse Vision

lichtinstallation

Kaiein ist eine Installation aus Maschinen, die geschaffen wurden, um Kaustiken zu erzeugen, Lichtreflexionen auf einer Oberfläche, die sich im Rhythmus der Musik verformen. Die Lichter nehmen dann organische und komplexe Formen an, die an die mikroskopische Fauna voller Leben und an galaktische Nebel erinnern, die durch den Gravitationslinseneffekt verzerrt werden.

______

eintritt freier Preis

Dieser Abend wird in Partnerschaft mit dem Kollektiv Trêve und mit der Unterstützung von DBO und der ENSAD Nancy angeboten.

>>> Weitere Informationen: www.supergrave.fr

Mise à jour le 2023-11-02 par DESTINATION NANCY