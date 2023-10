HAMEAU BINGO 14 rue du Cheval Blanc Nancy, 13 octobre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Tu veux pouvoir offrir des supers cadeaux de Noël de la mort que personne d’autre ne fera ? Tu veux pouvoir larguer tes gosses aux ateliers (gratos) pendant que tu bois un coup et que tu écoutes de la bonne musique ?

En bref, tu veux que le « Hameau des Artistes » reprenne ses quartiers le we du 1er au 3/12?

Alors viens à la soirée de soutien du vendredi 13 octobre tenter ta chance au super BINGO.

Tu soutiens, tu joues et tu repars avec le gros lot!. Tout public

Vendredi 2023-10-13 19:00:00 fin : 2023-10-13 . 5 EUR.

14 rue du Cheval Blanc

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Do you want to be able to give great Christmas gifts that no one else will? Do you want to be able to drop your kids off at (free) workshops while you have a drink and listen to some great music?

In short, do you want to see the « Hameau des Artistes » back in action on the weekend of 1 to 3/12?

Then come along to the support evening on Friday, October 13, and try your luck at the super BINGO.

You support, you play and you leave with the big prize!

¿Quieres poder hacer regalos de Navidad estupendos que nadie más hará? ¿Quiere dejar a sus hijos en los talleres (gratuitos) mientras se toma una copa y escucha buena música?

En resumen, ¿le gustaría volver a ver el « Hameau des Artistes » en acción el fin de semana del 1 al 3/12?

Entonces venga a la velada de apoyo del viernes 13 de octubre y pruebe suerte en el super BINGO.

Apoyas, juegas y te llevas el premio gordo

Du willst die Möglichkeit haben, tolle Weihnachtsgeschenke des Todes zu machen, die sonst niemand macht? Du willst deine Kinder in die (kostenlosen) Workshops schicken können, während du etwas trinkst und gute Musik hörst?

Kurz gesagt: Du willst, dass der « Hameau des Artistes » am Wochenende vom 1. bis 3. Dezember wieder in Betrieb genommen wird?

Dann komm zum Unterstützungsabend am Freitag, den 13. Oktober und versuche dein Glück beim Super-BINGO.

Du unterstützt, du spielst und du gewinnst!

