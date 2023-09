SPECTACLE – 23,56 – DÉTAILS TYPOGRAPHIQUES ET SONORES 14 rue du Cheval Blanc Nancy, 30 septembre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

En 2021, Albert Marcœur et Eric Thomas étaient accueilli en résidence avec l’Imprimerie Bâtrad à la MJC Lillebonne.

Venez écouter 23 minutes et 56 secondes. Un temps d’échange avec les artistes et la vente des objets s’ensuivra.

Une rencontre entre l’Imprimerie Bâtard, Éric Thomas et Albert Marcœur.

Des sons produits par la force animale, les outils et les machines.

Des discussions, des captations, des pistes sonores et musicales.

Une série d’affiches et un compact disc sous presse.

*23,56 – hauteur, en millimètres, des caractères typographiques français.

Entrée libre. Tout public

Samedi 2023-09-30 15:00:00 fin : 2023-09-30 16:30:00. 0 EUR.

14 rue du Cheval Blanc

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



In 2021, Albert Marc?ur and Eric Thomas were in residence with Imprimerie Bâtrad at MJC Lillebonne.

Come and listen to 23 minutes and 56 seconds. This will be followed by a discussion with the artists and the sale of objects.

An encounter between Imprimerie Bâtard, Éric Thomas and Albert Marc?ur.

Sounds produced by animal power, tools and machines.

Discussions, recordings, sound and musical tracks.

A series of posters and a compact disc in press.

*23.56 ? height, in millimeters, of French typographic characters.

Free admission

En 2021, Albert Marc?ur y Eric Thomas estuvieron en residencia con la Imprimerie Bâtrad en el MJC de Lillebonne.

Venga a escuchar 23 minutos y 56 segundos. A continuación, tendrá lugar un coloquio con los artistas y la venta de objetos.

Un encuentro entre la Imprimerie Bâtard, Éric Thomas y Albert Marc?ur.

Sonidos producidos por la fuerza animal, las herramientas y las máquinas.

Debates, grabaciones, pistas sonoras y musicales.

Una serie de carteles y un disco compacto en prensa.

*23,56 € Altura, en milímetros, de los caracteres tipográficos franceses.

Entrada gratuita

Im Jahr 2021 waren Albert Marc?ur und Eric Thomas mit der Druckerei Bâtrad im MJC Lillebonne zu Gast.

Hören Sie sich 23 Minuten und 56 Sekunden an. Anschließend besteht die Möglichkeit, sich mit den Künstlern auszutauschen und die Objekte zu verkaufen.

Eine Begegnung zwischen der Imprimerie Bâtard, Éric Thomas und Albert Marc?ur.

Klänge, die durch Tierkraft, Werkzeuge und Maschinen erzeugt werden.

Diskussionen, Aufnahmen, Klang- und Musikspuren.

Eine Reihe von Plakaten und eine Compact Disc im Druck.

*23,56 ? Höhe (in Millimetern) der französischen Schriftzeichen.

Freier Eintritt

