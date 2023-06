L’ŒUVRE – ÉMOI # 25 14 rue du Cheval Blanc Nancy, 9 juin 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Toute une soirée pour une passion

Par l’Association Culture et Communication

PRENDRE CORPS

Le costume de scène, de la maquette au plateau

« C’est paradoxalement lorsqu’il « prend corps » dans toute sa splendeur le soir de la Première que le costume doit disparaître, se faire oublier, jouer toute sa partition mais rien que sa partition dans la grande symphonie du spectacle. »

Avec :

– Anne VERDIER, historienne du costume, ancienne maître de conférences à l’Université de Lorraine

– Irène FESTE, chore´graphe, interpre`te pour la compagnie Danses au (Pas)se´, spécialisée dans le répertoire baroque

Anne VERDIER partagera sa passion pour le costume de théâtre. S’appuyant sur de nombreux documents, maquettes, photos de scène, dossiers de travail de l’atelier Caraco, ainsi que sur de multiples échanges avec Jean-Marie Villégier et son fidèle costumier Patrice Cauchetier, elle racontera l’histoire de la création d’un costume, puis analysera quelques grandes mises en scène en pointant les différentes fonctions dévolues au costume d’un spectacle à l’autre.

La seconde partie de la soirée sera consacrée au costume de danse.

La chorégraphe, danseuse et pédagogue Irène FESTE nous racontera et nous montrera comment le costume de danse « prend corps ».

Une collation sera offerte en milieu de soirée

MJC Lillebonne, 14 rue du Cheval Blanc, Nancy- www.mjclillebonne.org

Tarifs:10€ / 5€ (étudiants et demandeurs d’emploi) collation comprise

Réservation (date limite 7 juin) : cultureetcom54@gmail.com –

Tél: 06 15 41 98 84. Tout public

Vendredi 2023-06-09 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-09 22:00:00. 10 EUR.

14 rue du Cheval Blanc

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



A whole evening for a passion

By the Culture and Communication Association

TAKE BODY

The stage costume, from the model to the stage

« Paradoxically, it is when it « takes shape » in all its splendor on the evening of the premiere that the costume must disappear, be forgotten, and play its full part, but only its part in the great symphony of the show

With :

? Anne VERDIER, costume historian, former lecturer at the University of Lorraine

? Irène FESTE, choreographer, interpreter for the company Danses au (Pas)se’, specialized in the baroque repertoire

Anne VERDIER will share her passion for theatrical costumes. Based on numerous documents, models, stage photos, work files from the Caraco workshop, as well as multiple exchanges with Jean-Marie Villégier and his faithful costume designer Patrice Cauchetier, she will tell the story of the creation of a costume, and then analyze a few major stagings by pointing out the different functions devolved to the costume from one show to another.

The second part of the evening will be devoted to the dance costume.

The choreographer, dancer and teacher Irène FESTE will tell us and show us how the dance costume « takes shape ».

A snack will be offered in the middle of the evening

MJC Lillebonne, 14 rue du Cheval Blanc, Nancy- www.mjclillebonne.org

Prices: 10? / 5? (students and job seekers) snack included

Reservation (deadline June 7): cultureetcom54@gmail.com ?

Tel: 06 15 41 98 84

Toda una noche para una pasión

Por la Asociación Cultura y Comunicación

TOMAR CUERPO

El traje de escena, de la modelo al escenario

« Paradójicamente, es cuando « toma forma » en todo su esplendor la noche del estreno cuando el traje debe desaparecer, olvidarse, desempeñar plenamente su papel, pero sólo su papel, en la gran sinfonía del espectáculo

Con :

? Anne VERDIER, historiadora del traje, antigua profesora de la Universidad de Lorena

? Irène FESTE, coreógrafa, intérprete de la compañía Danses au (Pas)se’, especializada en el repertorio barroco

Anne VERDIER compartirá su pasión por el vestuario teatral. Basándose en numerosos documentos, maquetas, fotos de escena, archivos de trabajo del taller Caraco, así como en numerosos intercambios con Jean-Marie Villégier y su fiel figurinista Patrice Cauchetier, contará la historia de la creación de un traje, y después analizará algunas grandes producciones señalando las diferentes funciones asignadas al traje de un espectáculo a otro.

La segunda parte de la velada estará dedicada al vestuario de danza.

La coreógrafa, bailarina y profesora Irène FESTE nos contará cómo « toma forma » el traje de danza.

A mitad de la velada se ofrecerá un tentempié

MJC Lillebonne, 14 rue du Cheval Blanc, Nancy- www.mjclillebonne.org

Precios:10? / 5? (estudiantes y demandantes de empleo) merienda incluida

Reservas (plazo hasta el 7 de junio): cultureetcom54@gmail.com ?

Teléfono: 06 15 41 98 84

Ein ganzer Abend für eine Leidenschaft

Von der Association Culture et Communication

KÖRPERN EINNEHMEN

Das Bühnenkostüm vom Modell bis zur Bühne

« Wenn das Kostüm am Abend der Premiere in seiner ganzen Pracht « Gestalt annimmt », muss es paradoxerweise verschwinden, vergessen werden, seine ganze Partitur spielen, aber nichts als seine Partitur in der großen Symphonie des Schauspiels. »

Mit :

? Anne VERDIER, Kostümhistorikerin, ehemalige Dozentin an der Université de Lorraine

? Irène FESTE, Choreografin, Interpretin für die Kompanie Danses au (Pas)se’, die sich auf das Barockrepertoire spezialisiert hat

Anne VERDIER wird ihre Leidenschaft für Theaterkostüme teilen. Anhand zahlreicher Dokumente, Modelle, Bühnenfotos, Arbeitsunterlagen des Ateliers Caraco sowie zahlreicher Gespräche mit Jean-Marie Villégier und seinem treuen Kostümbildner Patrice Cauchetier wird sie die Geschichte der Entstehung eines Kostüms erzählen und anschließend einige große Inszenierungen analysieren, wobei sie auf die verschiedenen Funktionen hinweist, die dem Kostüm von einer Aufführung zur anderen zukommen.

Der zweite Teil des Abends ist dem Tanzkostüm gewidmet.

Die Choreographin, Tänzerin und Pädagogin Irène FESTE wird uns erzählen und zeigen, wie das Tanzkostüm « Gestalt annimmt ».

In der Mitte des Abends wird ein Imbiss angeboten

MJC Lillebonne, 14 rue du Cheval Blanc, Nancy- www.mjclillebonne.org

Preise: 10 / 5 (Studenten und Arbeitsuchende) inkl. Imbiss

Reservierung (Frist 7. Juni): cultureetcom54@gmail.com ?

Tel: 06 15 41 98 84

Mise à jour le 2023-05-24 par DESTINATION NANCY