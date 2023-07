Insolite Insulaire 14 rue du 4 septembre Aix-en-Provence, 7 juillet 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Focus sur Aurélia Faudot et sa série Insolite Insulaire. L’artiste aixoise prend pour décor Belle-Île en mer et confronte, dans des paysages évocateurs, les univers de personnages emblématiques. Une exposition étonnante entre mise en scène et reportage..

2023-07-07 fin : 2023-07-28 . .

14 rue du 4 septembre Maison Dauphine

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Focus on Aurélia Faudot and her Insolite Insulaire series. The artist from Aix-en-Provence takes Belle-Île en mer as her backdrop, confronting the universes of emblematic characters in evocative landscapes. An astonishing exhibition somewhere between staging and reportage.

Aurélia Faudot y su serie Insolite Insulaire. La artista de Aix-en-Provence toma Belle-Île en mer como telón de fondo, confrontando los mundos de personajes icónicos en paisajes evocadores. Es una exposición sorprendente, en parte puesta en escena, en parte reportaje.

Fokus auf Aurélia Faudot und ihre Serie Insolite Insulaire. Die Künstlerin aus Aix nimmt Belle-Île en mer als Schauplatz und stellt in stimmungsvollen Landschaften die Welten emblematischer Persönlichkeiten gegenüber. Eine erstaunliche Ausstellung zwischen Inszenierung und Reportage.

