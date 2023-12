Le marché de Noël des producteurs 14 rue des Thibaults Chevry-sous-le-bignon Catégorie d’Évènement: Chevry-sous-le-Bignon Le marché de Noël des producteurs 14 rue des Thibaults Chevry-sous-le-bignon, 15 décembre 2023 14:00, Chevry-sous-le-bignon. Le marché de Noël des producteurs Vendredi 15 décembre, 15h00 14 rue des Thibaults Voir https://www.lesbellesrousses.fr L’élevage Les Belles Rousses de Chevry sous le Bignon organise un marché de Noël avec de bons produits locaux : terrines, pâtes, champagne, huiles, cosmétiques au lait d’ânesse, jus, fromages au lait de brebis… 14 rue des Thibaults Chevry-sous-le-bignon Chevry-sous-le-bignon [{« type »: « link », « value »: « https://www.lesbellesrousses.fr »}, {« type »: « email », « value »: « lesbellesrousses@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T15:00:00+01:00 – 2023-12-15T19:00:00+01:00

2023-12-15T15:00:00+01:00 – 2023-12-15T19:00:00+01:00 FMACEN045V50BF13 les belles rousses Détails Heure : 14:00 Catégorie d’Évènement: Chevry-sous-le-Bignon Autres Lieu 14 rue des Thibaults Adresse Chevry-sous-le-bignon Ville Chevry-sous-le-bignon Lieu Ville 14 rue des Thibaults Chevry-sous-le-bignon Latitude 48.14073 Longitude 2.89796 latitude longitude 48.14073;2.89796

14 rue des Thibaults Chevry-sous-le-bignon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chevry-sous-le-bignon/