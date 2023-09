Concert Sebka – Guitare et contrebasse 14 Rue des Lingots Honfleur, 30 septembre 2023, Honfleur.

Honfleur,Calvados

Avec son univers atypique, Sebka décoiffe la chanson française en douceur. Parolier autant que mélodiste, il vous emmène en voyage dans sa personnalité complexe.

Sebka parvient à se placer tout autant dans la peau des femmes que dans celle des hommes. « Je suis un peu des deux », annonce-t-il avec sa gueule et son allure de dandy désinvolte.

Enfance picarde, études de russe et parents agrégés, il baigne dans le monde des sons et des mots depuis longtemps. Puis il sort du cadre avec ironie et devient croque-mort pour être au plus près… de la mort ? De la vie ?

Viré un matin pour avoir égaré son uniforme, il devient alors chauffeur de berlines à Paris et finit par tomber en panne d’essence sur l’autoroute… C’est décidé, il plaque tout pour la chanson !

La musique est pour lui autant une pacotille que ce que l’on peut faire de plus sérieux, de plus grave. Il revisite la chanson française avec des thèmes très actuels : l’amour dans tous ses états, le genre, la solitude, l’écologie.

On pense à Brassens quand il s’accompagne à la guitare, mais on pense aussi à Bashung, à Gainsbourg ou à Brel.

Sebka coécrit et co-compose en outre avec d’autres artistes : Abyr (Boîte à bijoux), Philippe Lars (Je ne veux que des débuts), par exemple.

Il bénéficie désormais de la bienveillance et des conseils de Claude Lemesle, l’auteur de plus de 3000 chansons (dont certains grands tubes de Joe Dassin, Serge Reggiani et bien d’autres), le président d’honneur de la Sacem, qui transmet son savoir-faire de l’écriture et de la composition depuis plus de 30 ans.

Sebka a sorti son premier album Un peu des deux en juin 2021 (arrangements de Chadi Chouman)..

14 Rue des Lingots

Honfleur 14600 Calvados Normandie



With his atypical universe, Sebka gently shakes up French chanson. As much a lyricist as a melodist, he takes you on a journey into his complex personality.

Sebka puts himself in the shoes of both men and women. « I’m a bit of both, » he proclaims with his casual dandy looks.

With his childhood in Picardy, his Russian studies and his parents’ agrégés, he’s been immersed in the world of sounds and words for a long time. Then, ironically, he stepped out of the frame and became a mortician, to get as close as possible? to death? To life?

Fired one morning for misplacing his uniform, he becomes a sedan driver in Paris, eventually running out of gas on the freeway? It’s decided, he gives up everything for the song!

For him, music is as much a piece of junk as the most serious thing you can do. He revisits French chanson with very topical themes: love in all its forms, gender, solitude, ecology.

His guitar accompaniment is reminiscent of Brassens, but also of Bashung, Gainsbourg and Brel.

Sebka also co-writes and co-composes with other artists: Abyr (Boîte à bijoux), Philippe Lars (Je ne veux que des débuts), for example.

He now benefits from the benevolence and advice of Claude Lemesle, the author of over 3,000 songs (including hits by Joe Dassin, Serge Reggiani and many others) and honorary president of Sacem, who has been passing on his writing and composition skills for over 30 years.

Sebka released his debut album Un peu des deux in June 2021 (arrangements by Chadi Chouman).

Con su universo atípico, Sebka sacude suavemente la chanson francesa. Tanto letrista como melodista, nos hace viajar a través de su compleja personalidad.

Sebka consigue ponerse en la piel de hombres y mujeres. « Soy un poco de los dos », proclama con su aire de dandi desenfadado.

Creció en Picardía, estudió ruso y tiene padres agrónomos, así que lleva mucho tiempo inmerso en el mundo de los sonidos y las palabras. Luego, irónicamente, salió del marco y se hizo enterrador, para acercarse lo más posible… ¿a la muerte? ¿A la vida?

Despedido una mañana por haber extraviado su uniforme, se hizo conductor de berlinas en París y acabó quedándose sin gasolina en la autopista? Decidió dejarlo todo por la canción

Para él, la música es tanto un trasto como la cosa más seria que se puede hacer. Revisita la chanson francesa con temas muy actuales: el amor en todas sus formas, el género, la soledad, la ecología.

Uno piensa en Brassens cuando se acompaña a la guitarra, pero también en Bashung, Gainsbourg y Brel.

Sebka también co-escribe y co-compone con otros artistas: Abyr (Boîte à bijoux), Philippe Lars (Je ne veux que des débuts), por ejemplo.

Ahora se beneficia de la benevolencia y los consejos de Claude Lemesle, autor de más de 3.000 canciones (entre ellas algunos de los grandes éxitos de Joe Dassin, Serge Reggiani y muchos otros), y presidente de honor de la Sacem, que le transmite sus conocimientos de escritura y composición desde hace más de 30 años.

Sebka publicó su álbum de debut Un peu des deux en junio de 2021 (arreglos de Chadi Chouman).

Mit seinem atypischen Universum zerzaust Sebka das französische Chanson auf sanfte Weise. Als Texter ebenso wie als Melodiker nimmt er Sie mit auf eine Reise durch seine komplexe Persönlichkeit.

Sebka gelingt es, sich sowohl in die Haut von Frauen als auch in die von Männern zu versetzen. « Ich bin ein bisschen von beidem », verkündet er mit seiner Schnauze und seinem lässigen Dandy-Auftreten.

Er wuchs in der Picardie auf, studierte Russisch und seine Eltern waren Akademiker, sodass er schon lange in der Welt der Klänge und Wörter schwimmt. Dann fällt er ironisch aus dem Rahmen und wird Bestatter, um dem Tod so nah wie möglich zu sein? Dem Leben?

Als er eines Morgens gefeuert wird, weil er seine Uniform verlegt hat, wird er zum Fahrer von Limousinen in Paris, wo ihm auf der Autobahn das Benzin ausgeht Er beschließt, alles für den Gesang aufzugeben

Musik ist für ihn nicht nur Schund, sondern auch das Ernsthafteste, was man tun kann. Er interpretiert das französische Chanson mit sehr aktuellen Themen neu: Liebe in all ihren Zuständen, Gender, Einsamkeit, Ökologie.

Man denkt an Brassens, wenn er sich selbst auf der Gitarre begleitet, aber auch an Bashung, Gainsbourg oder Brel.

Sebka schreibt und komponiert darüber hinaus mit anderen Künstlern zusammen: Abyr (Boîte à bijoux), Philippe Lars (Je ne veux que des débuts), zum Beispiel.

Er profitiert nun vom Wohlwollen und den Ratschlägen von Claude Lemesle, dem Autor von über 3000 Liedern (darunter einige der großen Hits von Joe Dassin, Serge Reggiani und vielen anderen), dem Ehrenpräsidenten der Sacem, der seit über 30 Jahren sein Wissen über das Schreiben und Komponieren weitergibt.

Sebka veröffentlichte im Juni 2021 sein erstes Album Un peu des deux (Arrangements von Chadi Chouman).

