Mini Atelier Culinaire de Nouvel An 14 rue des Genêts Gundershoffen, 27 décembre 2023, Gundershoffen.

Gundershoffen,Bas-Rhin

Testez votre créativité en participant à un atelier culinaire fun et gourmand à l’occasion du Nouvel An !.

2023-12-27 fin : 2023-12-27 18:00:00. EUR.

14 rue des Genêts

Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est



Put your creativity to the test with a fun, gourmet New Year’s Eve culinary workshop!

Ponga a prueba su creatividad participando en un divertido y sabroso taller culinario de Nochevieja

Testen Sie Ihre Kreativität bei einem Fun- und Gourmet-Kochworkshop anlässlich des Neujahrsfestes!

